Стефанішина привітала ухвалення Палатою представників США Закону про підтримку України

Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина привітала ухвалення Палатою представників Конгресу США Закону про підтримку України, назвавши це рішення важливим кроком уперед, який підтверджує збереження двопартійної підтримки України у Сполучених Штатах.

За словами Стефанішиної, ухвалення відповідного законодавства є свідченням того, що Україна залишається в центрі уваги американських законодавців. Вона подякувала членам Палати представників за те, що вони не знімають Україну з порядку денного та продовжують просувати ініціативи, спрямовані на посилення безпекової допомоги.

"Я вдячна членам Палати представників за те, що вони не знімають Україну з порядку денного та просувають законодавство, яке посилює безпекову допомогу, посилює санкції проти Росії, підтримує відновлення України та підтверджує відповідальність за депортацію українських дітей Росією", – написала Ольга Стефанішина у соціальній мережі Х.

За словами Стефанішиної, ухвалення Палатою представників Закону про підтримку України є важливим кроком уперед і свідчить про незмінну двопартійну підтримку України у Конгресі США: "Ухвалення Палатою представників Закону про підтримку України є важливим кроком уперед і свідчить про незмінну двопартійну підтримку України".

Окрім того, посол зазначила, що документ містить низку важливих положень щодо посилення санкцій проти фінансового сектору РФ, енергетичної галузі, "тіньового флоту", "Росатома" та інших інструментів, які використовуються Кремлем для фінансування війни.

"Цей документ охоплює ключові напрямки співпраці у протидії російській агресії: від безпекової допомоги та посилення санкційного тиску на росію до підтримки відбудови України, протидії дезінформації та захисту викрадених українських дітей", – наголошує Стефанішина

Як повідомлялося, у четвер Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про підтримку України та запровадження нових санкцій проти Росії.

Закон про підтримку України передбачає заходи з відновлення після війни, понад 1 млрд доларів допомоги для Києва та до 8 млрд доларів у вигляді прямих кредитів.

Документ також містить положення про посилення санкцій та експортного контролю проти Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також російських посадовців.