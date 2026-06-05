Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

Палата представників Конгресу США у четвер ухвалила законопроєкт про підтримку України та запровадження нових санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.

"Палата проголосувала 226 голосами "за" і 195 "проти" за Закон про підтримку України (Ukraine Support Act), який було винесено на розгляд після багатомісячного застою", – йдеться в повідомленні.

Ініціатива стала можливою після того, як невелика група республіканців разом із демократами підписала петицію про примусове винесення законопроєкту на розгляд.

У голосуванні 18 республіканців та один незалежний депутат, який зазвичай підтримує республіканців, приєдналися до демократів. Це, за оцінками, стало черговим свідченням розколу в раніше майже одностайній підтримці політики Трампа серед членів Республіканської партії.

Однак подальша доля законопроєкту залишається невизначеною. Для набуття чинності його має схвалити Сенат, республіканське керівництво якого не виносило на голосування санкційні ініціативи щодо Росії, посилаючись на очікування політичних сигналів від Трампа. У разі ухвалення в Сенаті документ, імовірно, буде ветований президентом.

Закон про підтримку України передбачає заходи з відновлення після війни, понад 1 млрд доларів допомоги для Києва та до 8 млрд доларів у вигляді прямих кредитів.

Документ також містить положення про посилення санкцій та експортного контролю проти Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також російських посадовців.