Інтерфакс-Україна
Події
03:33 05.06.2026

Внаслідок дронової атаки на Корабельний район Херсона загинув 75-річний чоловік – ОВА

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У Херсоні внаслідок ворожої дронової атаки на Корабельний район міста загинув 75-річний чоловік, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"російські терористи вбили ще одного мешканця Херсона. Близько години тому внаслідок ворожої дронової атаки на Корабельний район міста травми, несумісні з життям, дістав 75-річний чоловік", – наголосив очільник ОВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/13237

Теги: #херсон #атака #жертва

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