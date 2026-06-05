Качка у Парижі провів низку зустрічей на полях міністерської зустрічі Ради ОЕСР: у фокусі – реформи та євроінтеграція

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час візиту до Парижа, де взяв участь у Міністерській зустрічі Ради ОЕСР, провів низку переговорів, присвячених продовженню реформ в Україні, зміцненню економічної стійкості та просуванню європейської інтеграції.

"3 та 4 червня Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка взяв участь у Міністерській зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка відбулася у Парижі. У фокусі візиту – посилення економічної співпраці для забезпечення стійкості держав в умовах сучасних безпекових викликів", – зазначається у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у четвер.

Окрім того обговорювалась також роль промислової політики, інновацій і розвитку виробничих спроможностей у зміцненні конкурентоспроможності демократичних країн.

У межах візиту віцепрем'єр провів низку двосторонніх зустрічей із представниками урядів держав-партнерів, Європейського Союзу та ОЕСР.

Під час переговорів із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, міністром Франції у справах Європи Бенжаменом Аддадом, міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та заступницею міністра закордонних справ Уругваю Валерією Чукасі обговорювалися питання європейської інтеграції України, торговельно-економічного співробітництва, безпеки та відновлення країни.

Окрема увага була приділена співпраці з ОЕСР та реалізації реформ, необхідних для подальшого економічного розвитку України та її інтеграції до європейського економічного простору. У межах цієї роботи Качка також провів зустрічі з представниками Організації, французької влади та бізнесу.

"Участь України в роботі ОЕСР та поглиблення співпраці з Організацією залишаються важливими елементами реалізації реформ, підвищення інституційної спроможності держави та її поступової інтеграції до європейського та глобального економічного простору", – зазначив Качка.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14ecmffdnCj/?mibextid=wwXIfr