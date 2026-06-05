Інтерфакс-Україна
Події
02:29 05.06.2026

Качка у Парижі провів низку зустрічей на полях міністерської зустрічі Ради ОЕСР: у фокусі – реформи та євроінтеграція

2 хв читати

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час візиту до Парижа, де взяв участь у Міністерській зустрічі Ради ОЕСР, провів низку переговорів, присвячених продовженню реформ в Україні, зміцненню економічної стійкості та просуванню європейської інтеграції.

"3 та 4 червня Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка взяв участь у Міністерській зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка відбулася у Парижі. У фокусі візиту – посилення економічної співпраці для забезпечення стійкості держав в умовах сучасних безпекових викликів", – зазначається у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у четвер.

Окрім того обговорювалась також роль промислової політики, інновацій і розвитку виробничих спроможностей у зміцненні конкурентоспроможності демократичних країн.

У межах візиту віцепрем'єр провів низку двосторонніх зустрічей із представниками урядів держав-партнерів, Європейського Союзу та ОЕСР.

Під час переговорів із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, міністром Франції у справах Європи Бенжаменом Аддадом, міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та заступницею міністра закордонних справ Уругваю Валерією Чукасі обговорювалися питання європейської інтеграції України, торговельно-економічного співробітництва, безпеки та відновлення країни.

Окрема увага була приділена співпраці з ОЕСР та реалізації реформ, необхідних для подальшого економічного розвитку України та її інтеграції до європейського економічного простору. У межах цієї роботи Качка також провів зустрічі з представниками Організації, французької влади та бізнесу.

"Участь України в роботі ОЕСР та поглиблення співпраці з Організацією залишаються важливими елементами реалізації реформ, підвищення інституційної спроможності держави та її поступової інтеграції до європейського та глобального економічного простору", – зазначив Качка.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14ecmffdnCj/?mibextid=wwXIfr

Теги: #зустріч #євроінтеграція #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 04.06.2026
Глава МЗС заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

Глава МЗС заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

19:37 03.06.2026
Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

22:31 02.06.2026
Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

21:00 02.06.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

12:00 02.06.2026
Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

19:52 01.06.2026
Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

19:41 01.06.2026
Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

14:53 31.05.2026
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

14:12 28.05.2026
Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

08:47 28.05.2026
На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

Трамп прокоментував ініціативу Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним: думаю, було б чудово, якби вони зустрілися

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

Зеленський: лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія

Україна також передасть відкритий лист президента України до президента РФ дипломатичними каналами – Сибіга

ОСТАННЄ

У Конотопі через влучання ворожого дрона горить будинок, троє постраждалих, серед них дитина – міський голова

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВНОЧІ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

Трамп прокоментував ініціативу Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним: думаю, було б чудово, якби вони зустрілися

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території – ОВА

Україна надішле відкритий лист Зеленського до ООН, Ради Європи та ОБСЄ – МЗС

У Кремлі бачили листа Зеленського, президент РФ ще не мав можливості з ним ознайомитися – Пєсков

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

Порошенко зустрівся із послами Євросоюзу, обговорили припинення вогню, членство в ЄС і ефективність Ради

Один із найбільших розподільчих центрів компанії АТБ у Дніпрі виведено з ладу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА