Інтерфакс-Україна
Події
00:54 05.06.2026

У Конотопі через влучання ворожого дрона горить будинок, троє постраждалих, серед них дитина – міський голова

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Троє людей, серед яких дитина 2012 року народження, дістали поранення внаслідок пожежі приватного житлового будинку у Конотопі, що виникла після влучання ворожого безпілотника.

"Наразі відомо про вже трьох постраждалих! Серед них дитина 2012 року народження (13 років!!!!)", – інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Телеграм.

За інформацією Семеніхіна, у дитини акубаротравма і гостра реакція на стрес.

Джерело: https://t.me/SemenikhinArtem/9955

Теги: #конотоп #житина #постраждалі

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