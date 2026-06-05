У Конотопі через влучання ворожого дрона горить будинок, троє постраждалих, серед них дитина – міський голова

Троє людей, серед яких дитина 2012 року народження, дістали поранення внаслідок пожежі приватного житлового будинку у Конотопі, що виникла після влучання ворожого безпілотника.

"Наразі відомо про вже трьох постраждалих! Серед них дитина 2012 року народження (13 років!!!!)", – інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Телеграм.

За інформацією Семеніхіна, у дитини акубаротравма і гостра реакція на стрес.

Джерело: https://t.me/SemenikhinArtem/9955