У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

Кількість поранених у Запоріжжі через ворожу атаку у четвер по спальному району збільшилась до 11 людей, одна жінка загинула, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки. Ще 11 людей дістали поранень", – написав він у Телеграмі в четвер.

Раніше повідомлялось про 4 постраждалих через ворожу атаку по одному із спальних районів Запоріжжя.