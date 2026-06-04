Інтерфакс-Україна
Події
23:51 04.06.2026

У Запоріжжі число постраждалих через атаку по спальному району збільшилось до 11 людей, загинула жінка

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Кількість поранених у Запоріжжі через ворожу атаку у четвер по спальному району збільшилась до 11 людей, одна жінка загинула, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки. Ще 11 людей дістали поранень", – написав він у Телеграмі в четвер.
Раніше повідомлялось про 4 постраждалих через ворожу атаку по одному із спальних районів Запоріжжя.

 

Теги: #запоріжжя #україна #постраждалі #загибла

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