Порошенко зустрівся із послами Євросоюзу, обговорили припинення вогню, членство в ЄС і ефективність Ради

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу в Україні.

"Обговорили три ключові блоки питань: припинення війни і шлях до досягнення справедливого миру, просування України до членства в Європейському Союзі, а також стан демократії та ефективності парламентської роботи в нашій державі", – повідомив Порошенко у Facebook у четвер ввечері.

За його словами, під час зустрічі він наголосив на необхідності безумовного, всеосяжного і негайного припинення вогню як першого необхідного кроку на шляху до миру, а також наголосив на важливості, щоб ЄС був повноцінно представлений за столом переговорів щодо миру і майбутньої архітектури безпеки.

"Також обговорили шляхи підвищення ефективності роботи Верховної Ради, особливо в частині ухвалення законодавства, необхідного для виконання євроінтеграційного порядку денного", – повідомив політик.

Порошенко повідомив, що сторони домовилися продовжувати діалог і координувати позиції з огляду на активізацію переговорів про вступ України до ЄС.

Джерело: https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0sH9Gbs4VTXd9rD6ok8tGgefZzEDvY57fqjdCh94HEtzcJ7GnNxj5nhD8kNfm58VVl