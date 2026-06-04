Трамп прокоментував ініціативу Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним: думаю, було б чудово, якби вони зустрілися

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі | Фото: www.youtube.com/live/eafk0lNExQE?si=Ceje72D871jbtosy

Президент США Дональд Трамп, коментуючи в Білому домі ініціативу президента України Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі щодо можливої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що загалом вважає можливу зустріч позитивною.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Дональд Трамп зазначив: "Ну, я не знаю. Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я думаю, що ми мали до цього багато спільного. Я точно знаю, що ви робите. Але я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися".