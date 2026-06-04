Інтерфакс-Україна
Події
23:16 04.06.2026

Трамп прокоментував ініціативу Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним: думаю, було б чудово, якби вони зустрілися

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Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі
Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі | Фото: www.youtube.com/live/eafk0lNExQE?si=Ceje72D871jbtosy

Президент США Дональд Трамп, коментуючи в Білому домі ініціативу президента України Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі щодо можливої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що загалом вважає можливу зустріч позитивною.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Дональд Трамп зазначив: "Ну, я не знаю. Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я думаю, що ми мали до цього багато спільного. Я точно знаю, що ви робите. Але я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися".

Теги: #сша #україна #лист #рф

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