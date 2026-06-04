Інтерфакс-Україна
Події
22:54 04.06.2026

Україна надішле відкритий лист Зеленського до ООН, Ради Європи та ОБСЄ – МЗС

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Відкритий лист президента України, адресований очільнику Кремля Володимиру Путіну, буде офіційно направлено до Генерального секретаря та всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй, а також до Ради Європи і Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"За дорученням міністра @andrii_sybiha (Сибіги – ІФ-У) відкритий лист Президента України до Президента Росії буде офіційно надіслано Генеральному секретарю та всім державам-членам @UN (ООН – ІФ-У) у Нью-Йорку, а також @coe (Рада Європи – ІФ-У) у Страсбурзі та @OSCE (ОБСЄ – ІФ-У) у Відні", – зазначив речник МЗС України Георгій Тихий у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що Україна передасть відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента Російської Федерації дипломатичними каналами.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2062620220330565726?s=46

Теги: #лист #єс

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