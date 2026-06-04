У Кремлі бачили листа Зеленського, президент РФ ще не мав можливості з ним ознайомитися – Пєсков

Володимир Путін поки не мав можливості ознайомитися з відкритим листом президента України Володимира Зеленського на його адресу, але у Кремлі цей лист бачили, повідомив речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Так, ми бачили. Він його опублікував у момент заходу у президента. Президент не мав можливості поки що з ним ознайомитися", – сказав Пєсков журналістам, пишуть росЗМІ.

"Я мав можливість (ознайомитись). Це буде повідомлено президенту після того, як закінчиться частина робочого візиту президента Узбекистану", – додав він.

Пєсков також сказав, що Зеленський може "будь-якої миті" приїхати до Москви, якщо захоче поговорити.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни та заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.