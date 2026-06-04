Інтерфакс-Україна
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22:23 04.06.2026

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

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Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

У відкритому листі президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна, оприлюдненому на сайті Офісу президента у четвер, міститься заява про готовність України до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" як можливого кроку до подальшого мирного врегулювання та завершення війни.

"Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни", – зазначив Зеленський.

У зверненні глава держави наголосив, що питання повернення військовополонених є одним із можливих перших кроків у напрямку завершення бойових дій та переходу до дипломатичного процесу.

Також у листі йдеться про інші ініціативи України, зокрема щодо можливого припинення вогню на період переговорів та повернення цивільних осіб і дітей, вивезених під час війни: "Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян".

"Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає", – зазначив президент України в листі, поширеному у четвер.

Теги: #україна #обмін #війна #діти #рф

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