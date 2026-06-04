Зеленський: лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лінія фронту у війні з Росією має стати відправною точкою для дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.

"Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія", – йдеться у відкритому листі глави Української держави до президента РФ Володимира Путіна, оприлюдненому на сайті Офісу президента у четвер.

У листі президент України підкреслив, що війна, яку Росія веде проти України, вже сформувала чітке розмежування між державами, і саме нинішня лінія бойового зіткнення має стати основою для подальших переговорних процесів.

"Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію", – наголосив Зеленський у листі.