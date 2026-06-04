Один із найбільших розподільчих центрів компанії АТБ у Дніпрі виведено з ладу

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Один із найбільших мультитемпературних розподільчих центрів компанії АТБ у Дніпрі вдень 3 червня прямим влучанням ударного дрона виведено з ладу, цей РЦ забезпечував поставки більш ніж 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізький областях, повідомляє пресслужба АТБ.

В релізі уточнюється, що знищений об'єкт був найсучаснішим РЦ класу А загальною площею 37,5 тис. кв. м, із сучасними системами управління складською логістикою, зокрема Manhattan SCALE WMS, яка використовується провідними світовими компаніями у сфері логістики та ритейлу.

"Головне, що завдяки впровадженим в АТБ безпековим заходам вдалося не допустити найгіршого сценарію – людських втрат. Атакований РЦ забезпечував поставки продуктів до більш ніж трьох сотень магазинів торговельної мережі АТБ у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Навмисне виведення з ладу одного з ключових елементів логістичної інфраструктури компанії на сході та південному сході України фактично є атакою на критично важливу інфраструктуру та систему продовольчого забезпечення населення України", – зазначили у пресслужбі.

Стосовно збитків, точну суму експерти підрахують після детального обстеження постраждалого об'єкта, але в компанії оцінюють його в "сотні мільйонів гривень".

Наразі АТБ займається оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами та вживає всіх необхідних заходів для мінімізації впливу на усю систему постачання товарів до магазинів.

Зазначається, що пріоритетом для АТБ залишається безперебійне забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності, у тому числі й у прифронтових регіонах, які перебувають під постійною загрозою ворожих ударів. Корпорація АТБ робить усе можливе для стабільних поставок товарів на полиці своїх 1336 магазинів і продовольчої безпеки у кожному із регіонів присутності.