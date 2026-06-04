Інтерфакс-Україна
Події
22:02 04.06.2026

Україна також передасть відкритий лист президента України до президента РФ дипломатичними каналами – Сибіга

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Україна також передасть відкритий лист президента України до президента РФ дипломатичними каналами – Сибіга

Україна передасть відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента Російської Федерації дипломатичними каналами, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від Президента України – до Президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали", – написав міністр у соцмережі Х у четвер.

"Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію. Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до очільника Кремля Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни та заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

 

Теги: #лідери #лист #рф

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