Україна також передасть відкритий лист президента України до президента РФ дипломатичними каналами – Сибіга

Україна передасть відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента Російської Федерації дипломатичними каналами, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від Президента України – до Президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч. Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали", – написав міністр у соцмережі Х у четвер.

"Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію. Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до очільника Кремля Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни та заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.