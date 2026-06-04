Інтерфакс-Україна
Події
22:00 04.06.2026

Україна готова повністю припинити вогонь на період перемовин з РФ – Зеленський у листі Путіну

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Україна готова повністю припинити вогонь на період перемовин з РФ – Зеленський у листі Путіну
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна готова до повного припинення вогню на час переговорного процесу з Росією, зазначається у відкритому листі президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що встановлення режиму тиші може стати стартовою умовою для початку реальних переговорів між сторонами.

"Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете", – зазначив президент України Володимир Зеленський у четвер.

Президент України підкреслив, що моніторинг дотримання режиму тиші можуть забезпечити Сполучені Штати: "Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати".

 

Теги: #війна #перемовини #вогонь #рф

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