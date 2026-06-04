Інтерфакс-Україна
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21:47 04.06.2026

До переговорів Україна-РФ варто залучити Європу та США, США можуть вести моніторинг припинення вогню – Зеленський у листі Путіну

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До переговорів Україна-РФ варто залучити Європу та США, США можуть вести моніторинг припинення вогню – Зеленський у листі Путіну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що до можливого переговорного процесу між Україною та Росією мають бути залучені Сполучені Штати та європейські партнери, які можуть виступити гарантами безпеки та впливати на майбутню архітектуру безпеки в Європі.

За словами глави Української держави, до запропонованого ним двостороннього переговорного треку можуть приєднатися інші визначені учасники.

"Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами", – зазначив Зеленський у відкритому листі до очільника Кремля Володимира Путіна, оприлюдненому на сайті Офісу президента України у четвер.

Президент наголосив, що Україна вважає необхідною участь європейських держав у переговорному процесі: "Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію".

Водночас, за словами Зеленського, Сполучені Штати також мають бути безпосередньо залучені до процесу врегулювання.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу", – наголосив президент.

"Ми вже мали досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії", – наголосив Зеленський у листі.

 

Теги: #сша #війна #єс #рф

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