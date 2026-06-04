Зеленський запропонував Путіну зустріч: Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до президента РФ Володимира Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни та заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

"Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч", – наголосив Зеленський у зверненні, оприлюдненому на сайті Офісу президента у четвер.

За словами президента України, після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни саме лідери мають ухвалювати ключові рішення щодо миру.

"Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що зустріч може відбутися на території третьої країни. Серед можливих майданчиків він назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

"Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого", – наголосив глава Української держави.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/vidkritij-list-prezidentu-rosijskoyi-federaciyi-vid-preziden-104769