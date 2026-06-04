Інтерфакс-Україна
Події
21:24 04.06.2026

ОВА: У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали вже четверо людей

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ОВА: У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали вже четверо людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по одному зі спальних районів Запоріжжя зросла до чотирьох осіб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 4 постраждалих через ворожу атаку по одному із спальних районів Запоріжжя. Травм дістали двоє чоловіків та двоє жінок. Всі перебувають під наглядом медиків", – наголосив Федоров у Телеграм-каналі.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

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