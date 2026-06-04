ОВА: У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждали вже четверо людей

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по одному зі спальних районів Запоріжжя зросла до чотирьох осіб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 4 постраждалих через ворожу атаку по одному із спальних районів Запоріжжя. Травм дістали двоє чоловіків та двоє жінок. Всі перебувають під наглядом медиків", – наголосив Федоров у Телеграм-каналі.