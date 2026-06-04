Інтерфакс-Україна
Події
21:06 04.06.2026

Відомо про трьох поранених через ворожу атаку по Запоріжжю – ОВА

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Відомо про трьох поранених через ворожу атаку по Запоріжжю – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Три людини зазнали поранень через російську атаку по обласному центру, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Троє постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю. Двоє чоловіків та жінка дістали поранень. Жінка перебуває у важкому стані. Всім надають медичну допомогу", – написав він у Телеграмі.

За його словами, пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа.

 

Теги: #запоріжжя #наслідки #обстріли

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