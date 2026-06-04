Інтерфакс-Україна
Події
20:59 04.06.2026

Волошин спростував заяву РФ про окупацію 80% Запорізької області: Путін і його генерали знають дуже погано математику

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Волошин спростував заяву РФ про окупацію 80% Запорізької області: Путін і його генерали знають дуже погано математику
Фото: https://www.facebook.com/marektv

Розповсюджена ворогом інформація про начебто окупацію 80% Запорізької області не відповідає дійсності, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

" Я можу сказати, що це така ж брехня, як і вся брехня, що йде з вуст і Путіна, і всього вищого військово-політичного керівництва Росії. 80% Запорізької області? Я не знаю, хто дає йому такі дані, але це дійсно не відповідає дійсності. І можливо, Путін і його генерали знають дуже погано математику", – сказав речник.

Волошин пояснив, що навіть на лівому березі Запорізької області ворог не окупував всю територію, і навіть там ще понад 15% – під контролем Сил оборони України.

"То хай Путін підрахує, скільки тимчасово окуповано, яка площа території, на якій йдуть зараз бойові дії, і скільки під контролем Сил оборони України. Проста математика. Вони завжди видають бажане за дійсне", – заявив Волошин.

Водночас він додав, що росіяни хочуть окупувати всю Запорізьку область. Також речник окремо наголосив, що село Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області не під контролем РФ.

Раніше російські медіа розповсюдили заяву очільника Кремля Путына про те, що Росія начебто контролює 80% території Запорізької області.

Теги: #запоріжжя #спростування #окупація

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