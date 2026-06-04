Інтерфакс-Україна
Події
20:54 04.06.2026

Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Коста-Рики

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Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Коста-Рики
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник зовнішньополітичного відомства Коста-Рики Мануель Товар обговорили подальшу співпрацю у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та у межах Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України; окремо обговорили посилення військової взаємодії Росії з Нікарагуа, з якою у країни є територіальні суперечки.

"Я провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Коста-Рики Мануелем Товаром та привітав його з призначенням на посаду", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у четвер.

Міністр повідомив, що висловив вдячність Коста-Риці за незмінну підтримку України, насамперед на міжнародній арені. "Також подякував Коста-Риці за участь у Міжнародній Кримській платформі, Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та за приєднання до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми обговорили подальшу співпрацю в межах цих важливих ініціатив", – повідомив Сибіга.

Також міністр поінформував колегу про останні події на полі бою, російські ракетні та дронові атаки, дипломатичні зусилля та кроки на шляху до всеосяжного і тривалого миру.

"Окремо обговорили посилення взаємодії Росії з Нікарагуа, зокрема у військовій сфері. Москва продовжує експортувати нестабільність далеко за межі Європи, використовуючи військові та політичні інструменти для розширення свого впливу та підриву регіональної безпеки. Це вкотре демонструє, що агресивні амбіції Росії виходять далеко за межі України та становлять ширшу загрозу міжнародному миру й стабільності", – наголосив Сибіга.

"Ми відзначили позитивну динаміку у відносинах між Україною та Коста-Рикою та домовилися про подальші контакти і практичні кроки для поглиблення двосторонньої співпраці. Я запросив міністра Товара відвідати Київ і розраховую на продовження нашого активного діалогу", – резюмував Сибіга.

 

 

Теги: #співпраця #коста_рика

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