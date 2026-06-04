Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною на базі домовленостей в Анкориджі

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Росія готова й хоче домовитися з Україною мирними засобами на базі компромісів, про які було досягнуто домовленості під час російсько-американських переговорів в Анкориджі, заявив Володимир Путін на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств.

"Ми, безумовно, готові й хочемо домовитися з Україною мирними засобами. Причому на тій базі, про яку ми говорили на зустрічі з президентом Трампом в Анкориджі", – цитують Путіна росЗМІ.

"Тоді перед Росією були поставлені питання з тим, щоб ми могли піти на певні компроміси. На ті компроміси, про які ми говорили в Анкориджі, Росія згодна", – зазначив він.

Путін наголосив, що тепер "потрібно, щоб із цими компромісами була згодна й українська сторона".

Крім того, за його словами, контроль Росії над Донбасом і укладення "угоди" щодо України не суперечать одне одному.

"По-перше, одне іншого не виключає – контролювати весь Донбаський регіон і укласти "угоду" – не суперечить одне одному", – сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи хоче він контролювати весь Донбас, чи готовий укласти "угоду" щодо України.