Президент Румунії призначив новим прем'єром Еуджена Томака

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Президент Румунії Нікушор Дан доручив формування нового уряду депутату Європарламенту Еуджену Томаку, повідомляє DIGI24.

Після призначення Томак подякував Дану та заявив, що прагне "налагодити діалог з усіма прозахідними та демократичними політичними силами у парламенті, щоб уряд міг бути сформований".

"Я сподіваюся на відкритість і щирий діалог з боку всіх демократичних і прозахідних політичних сил у парламенті, щоб сформувати уряд, який матиме єдиний пріоритет: загальне благо громадян Румунії... Тому я представлю Парламенту Румунії команду фахівців, технічний уряд, а не політичний. Ми будемо дотримуватися… курсу на приналежність до європейської сім'ї, на зміцнення Стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, наших трансатлантичних відносин у цілому, причому нашим пріоритетом є наша роль у НАТО", – цитує призначеного прем'єр-міністра видання.

Зазначається, що Томак наразі перебуває на другому терміні повноважень як депутат Європарламенту. Перший термін він здобув після виборів 2019 року у складі списку партії "Народний рух" (PMP), а другий – за підсумками виборів 2024 року.

Народився 28 червня 1981 року на території України в селі Озерне (Бабеле) Ізмаїльського району Одеської області. Єуджен Томак походить із родини румунів з Бессарабії. Приїхав до Румунії на початку 2000-х років. Він є випускником історичного факультету Бухарестського університету, має понад 20-річний досвід роботи в національній та європейській політиці.

Томак вільно володіє англійською, українською та російською мовами, очолює правоцентристську консервативну партію РМР, дотримується виразно проукраїнських та антиросійських політичних позицій.