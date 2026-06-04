Президент Румунії призначив новим прем'єром Еуджена Томака
Президент Румунії Нікушор Дан доручив формування нового уряду депутату Європарламенту Еуджену Томаку, повідомляє DIGI24.
Після призначення Томак подякував Дану та заявив, що прагне "налагодити діалог з усіма прозахідними та демократичними політичними силами у парламенті, щоб уряд міг бути сформований".
"Я сподіваюся на відкритість і щирий діалог з боку всіх демократичних і прозахідних політичних сил у парламенті, щоб сформувати уряд, який матиме єдиний пріоритет: загальне благо громадян Румунії... Тому я представлю Парламенту Румунії команду фахівців, технічний уряд, а не політичний. Ми будемо дотримуватися… курсу на приналежність до європейської сім'ї, на зміцнення Стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, наших трансатлантичних відносин у цілому, причому нашим пріоритетом є наша роль у НАТО", – цитує призначеного прем'єр-міністра видання.
Зазначається, що Томак наразі перебуває на другому терміні повноважень як депутат Європарламенту. Перший термін він здобув після виборів 2019 року у складі списку партії "Народний рух" (PMP), а другий – за підсумками виборів 2024 року.
Народився 28 червня 1981 року на території України в селі Озерне (Бабеле) Ізмаїльського району Одеської області. Єуджен Томак походить із родини румунів з Бессарабії. Приїхав до Румунії на початку 2000-х років. Він є випускником історичного факультету Бухарестського університету, має понад 20-річний досвід роботи в національній та європейській політиці.
Томак вільно володіє англійською, українською та російською мовами, очолює правоцентристську консервативну партію РМР, дотримується виразно проукраїнських та антиросійських політичних позицій.