Інтерфакс-Україна
Події
20:31 04.06.2026

Зеленський: Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України

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Зеленський: Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів нараду, яка була присвячена темі експорту української зброї.

"Сьогодні провів детальну й дуже практичну нараду щодо наших озброєнь: що саме необхідно для нашого захисту в Україні в більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну й наші зв'язки зі світом – додатково й довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він додав, що деталі щодо експорту пропрацьовує РНБО, Міністерство оборони та парламентський компонент, "щоб будь-які нормативні зміни не затримувались".

Також президент повідомив, що ведеться робота над тим, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом €90 млрд.

"Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, у літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу українцям. І це буде", – наголосив він.

 

Теги: #нарада #озброєння #зеленський

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