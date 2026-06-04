Зеленський: Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів нараду, яка була присвячена темі експорту української зброї.

"Сьогодні провів детальну й дуже практичну нараду щодо наших озброєнь: що саме необхідно для нашого захисту в Україні в більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну й наші зв'язки зі світом – додатково й довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він додав, що деталі щодо експорту пропрацьовує РНБО, Міністерство оборони та парламентський компонент, "щоб будь-які нормативні зміни не затримувались".

Також президент повідомив, що ведеться робота над тим, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом €90 млрд.

"Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, у літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу українцям. І це буде", – наголосив він.