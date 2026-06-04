Зеленський анонсував зустрічі з деякими європейськими партнерами

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Україна готує зустрічі деякими найбільш спроможними партнерами в Європі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо й зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами у Європі – ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він окреслив пріоритети у роботі з партнерами, за його словами, це: ППО для України, санкції проти Росії за війну, спільні виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через повномасштабну війну.