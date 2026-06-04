ББпС 28 ОМБр взяв під вогневий контроль логістику у Горлівці

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Батальйон безпілотних систем 28-мої окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Збройних сил України повідомив про взяття під вогневий контроль логістичних шляхів у Горлівці на тимчасово окупованій території України.

"Оператори ББпС "Спалах" 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли – все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 28 ОМБр.

Зазначається, що саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від позицій бригади. "Якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами", – додали у повідомленні.