У Силах оборони півдня назвали маніпуляцією звинувачення росіян в ударах по об'єктах ядерної енергетики

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У Силах оборони півдня України повідомлення росіян про обстріл Запорізької теплової електростанції (ТЕС) поблизу Запорізької АЕС назвали маніпуляцією та спробою вплинути на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), також наголосили, що єдиним джерелом ризиків для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС є присутність російських військ, озброєння та військової інфраструктури.

"Заяви МАГАТЕ щодо бойових дій поблизу Запорізької ТЕС вкотре підтверджують головний факт: безпека Запорізької атомної електростанції залишається під загрозою через триваючу російську окупацію об'єкта. Єдиним джерелом ризиків для ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС є присутність російських військ, озброєння та військової інфраструктури на території станції та навколо неї", – йдеться у заяві Сил оборони півдня України у Телеграмі у четвер.

Наголошується, що "повідомлення росіян про обстріл Запорізької ТЕС, яка розташована поблизу ЗАЕС, є маніпуляцією та спробою вплинути на МАГАТЕ. Окупанти заявляють, що дії Сил оборони України становлять загрозу енергоживленню станції".

У Силах оборони півдня України також зазначили, що "російська федерація перетворила найбільшу атомну електростанцію Європи на військовий плацдарм, що є неприпустимим".

"Збройні сили України не завдають ударів по об'єктах ядерної енергетики та критичній інфраструктурі, функціонування якої пов'язане з безпекою атомних об'єктів. Натомість російська федерація систематично використовує окуповану територію ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу. Будь-які спроби російської пропаганди використати повідомлення про бойові дії для звинувачення Сил оборони України є черговою інформаційною маніпуляцією", – йдеться у заяві.

"Україна суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права та не здійснює дій, які можуть створити загрозу ядерній безпеці. Єдиним шляхом до відновлення ядерної та радіаційної безпеки є демілітаризація ЗАЕС, виведення російських військ і повернення станції під повний контроль України", – резюмували у Силах оборони півдня України.

МАГАТЕ у четвер, 4 червня, у соцмережі Х заявило, що Запорізька ТЕС, яка забезпечує електроенергією Запорізьку АЕС, вранці зазнала сильного обстрілу. Команда МАГАТЕ повідомила про звуки вибухів та дим в районі Запорізької ТЕС. "Цей інцидент викликає серйозну стурбованість щодо єдиної лінії електропередачі, що залишилася у ЗАЕС, яка протягом останніх тижнів кілька разів відключалася, змушуючи станцію повністю покладатися на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для охолодження шести реакторів та уникнення загрози ядерної аварії", – зазначили у МАГАТЕ. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли, щоб уникнути тривалого відключення електроенергії на ЗАЕС.