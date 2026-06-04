Інтерфакс-Україна
Події
19:45 04.06.2026

Шведський суд арештував судно Caffa за незаконне вивезення українського зерна з ТОТ – радник президента України

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Шведський суд арештував судно Caffa за незаконне вивезення українського зерна з ТОТ – радник президента України

Шведський суд арештував судно Caffa, це перший практичний результат за запитом української сторони щодо судна, яке використовувалося для незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, повідомив радник президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

"Це підсанкційний суховантаж, який раніше був затриманий, а тепер отримав повноцінний арешт за зверненням України. За даними слідства, судно системно порушувало правила заходу в порти на ТОТ та використовувалося для вивезення української агропродукції", – сказав Власюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, для приховування маршрутів судна застосовувалися схеми фальшивої реєстрації, зокрема в міжнародних базах воно позначалося як Guinea False.

"Шведський суд погодився з аргументами слідства та визнав законність арешту, зазначивши, що за матеріалами справи судно могло бути залучене до вчинення злочину, який розслідується як воєнний – за фактом в'їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також виїзду з неї (ст. 332-1 КК України)", – зазначив Власюк.

Він додав, що суд підтримав позицію української сторони та відкрив можливість для подальших рішень у межах українського кримінального провадження.

"Якщо український суд ухвалить відповідне рішення, це може стати підставою для остаточної конфіскації судна та передачі Україні. Саме тому цей кейс є безпрецедентним", – зауважив радник президента.

Він додав, що цей перший успішний результат – наслідок спільної роботи Служби безпеки, Головного управління розвідки МО, Служби зовнішньої розвідки, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ і Офіса Генерального прокурора. Також Власюк подякував шведським компетентним органам і суду за професійну роботу та готовність до ефективної співпраці з Україною.

"Сподіваємося, що цей підхід підхоплять й інші держави. Важливо, щоб українські запити щодо російських суден, залучених до перевезення викраденої продукції з окупованих територій або обходу обмежень, дедалі частіше завершувалися реальними юридичними рішеннями", – наголосив він.

Теги: #арешт #швеція #судно

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