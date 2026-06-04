Інтерфакс-Україна
Події
19:42 04.06.2026

СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт

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СБС ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт
Фото: https://14reg.army

Окремий центр Сил безпілотних систем Збройних сил України (14 полк) повідомив про взяття під вогневий контроль Донецького аеропорту на тимчасово окупованій території України.

"Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника", – цитують відповідального за операцію офіцера 1 Окремого центру Серафима Гордієнко на псевдо Фалько у повідомленні у телеграм-каналі 1 ОЦ СБС.

Зазначається, що окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА "Шахед".

"Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим… Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему. Результат нашої роботи – ліквідовані установки "Шахедів", знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна", – додали у повідомленні.

Джерело:

Теги: #контроль #сбс #дап

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