Верховний Суд підтвердив право НБУ стягнути майновий комплекс за боргами банку "Фінанси та Кредит"

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 26 травня підтвердив право Національного банку України (НБУ) стягнути майновий комплекс у Києві для часткового погашення боргу банку "Фінанси та Кредит", повідомив регулятор.

Йдеться про майновий комплекс загальною площею 22,62 тис. кв. м на вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві.

Верховний Суд закрив касаційне провадження за скаргою ТОВ "Будівельна компанія "Основа", залишивши в силі рішення судів попередніх інстанцій на користь регулятора.

За даними Нацбанку, у 2008 році ТОВ "Будівельна компанія "Основа" передала цей майновий комплекс в іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань банку "Фінанси та Кредит" за кредитами рефінансування.

Через невиконання банком зобов'язань за кредитами НБУ звернувся до суду з позовом про стягнення нерухомості.

Господарський суд Києва 9 липня 2025 року повністю задовольнив позов регулятора, а Північний апеляційний господарський суд 17 лютого 2026 року залишив це рішення без змін.

Після набрання рішенням законної сили Нацбанк отримав накази на його примусове виконання та ініціював відкриття виконавчих проваджень.

Як повідомлялося, НБУ 17 вересня 2015 року відніс банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних. На той момент мажоритарним акціонером банку був Жеваго, який опосередковано володів 97,67% його акцій.

У липні 2025 року Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт частини активів Жеваго за позовом НБУ щодо виконання рішення українського суду про стягнення з нього 1,539 млрд грн. Загальний залишок заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування становить 5,5 млрд грн.