Інтерфакс-Україна
Події
19:19 04.06.2026

ВАКС переїде у нове приміщення – Свириденко

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ВАКС переїде у нове приміщення – Свириденко

Уряд забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Будівля знаходиться в Києві, відповідає всім технічним і безпековим вимогам та забезпечує потреби для подальшого розвитку судочинства", – написала вона у Телеграмі.

Вона повідомила, що у приміщенні раніше розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб забезпечити безперебійну роботу обох інституцій.

Згідно з даними сайту суду, нині ВАКС у Києві має три контактних адреси – судді та апарат розташовані на просп. Берестейський, 41 а також по вул. Хрещатик, 42-А, судді Апеляційної палати та апарат знаходяться за адресою пров. Хрестовий, 4.

 

 

Теги: #вакс #приміщення #уряд

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