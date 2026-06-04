Ворог повторно атакував інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

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Російські війська в четвер, 4 червня, повторно атакували інноваційний термінал лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Дніпрі, ніхто зі співробітників не постраждав, повідомила компанія.

"Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Ми оцінюємо масштаби руйнувань та робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб", – йдеться у релізі компанії.

У "Новій пошті" наголосили, що компенсують оціночну вартість відправлень, втрачених внаслідок ворожих атак. Зокрема, компанія найближчим часом зв'яжеться з кожним клієнтом і повідомить деталі відшкодування.

Зазначається, що компанія також має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи бізнесу.

"Ми вже перебудували логістичні маршрути, тому затримок з доставкою не буде", – зауважили в "Новій пошті".

Як повідомлялось, в середу, 3 червня, внаслідок атаки ворожого БПЛА, було пошкоджено інноваційний термінал лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Дніпрі.

На вихідних повідомлялось, що російські війська дроном знищили відділення №1 "Нова пошта" у місті Дніпро, внаслідок чого будівля вигоріла вщент. Також було пошкоджено відділення №1 компанії у Слов'янську Донецької області.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.