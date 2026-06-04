Одна людина загинула, п'ятеро поранені через обстріли окупантів на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, п’ятеро – дістали поранень внаслідок близько російських 50 обстрілів населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади... Поранені 73-річний чоловік та 54-річна жінка. Лікуватимуться вдома. У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській, Васильківській, Шахтарській і Миколаївській громадах... загинула 73-річна жінка. 26-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 38-річний – у стані середньої тяжкості. Противник бив по Грушівській і Апостолівській громадах на Криворіжжі... 60-річна жінка поранена. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

Ганжа повідомив про численні пошкодження житла та інфраструктури. За його словами, у Дніпровському районі, у Слобожанській і Петриківській громадах через ворожі обстріли виникли пожежі. "Займання, що сталося в будівлі логістичної компанії загасили", – додав він.