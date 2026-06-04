Інтерфакс-Україна
Події
18:37 04.06.2026

Жертва агресії вперше в сучасній історії домагається справедливості під час війни – Мудра

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Жертва агресії вперше в сучасній історії домагається справедливості під час війни – Мудра
Фото: https://www.facebook.com/iryna.mudra.7/

Україна вперше в сучасній історії домагається справедливості ще до закінчення війни, заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра за підсумками зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, присвяченій, зокрема, верховенству права та захисту прав інвесторів, а також міжнародному компенсаційному механізму.

"Сьогодні формується новий стандарт міжнародного права. Вперше в сучасній історії жертва агресії не чекає завершення війни, щоб розпочати шлях до справедливості. Ми створюємо інструменти відповідальності вже зараз – під час війни", – написала Мудра у Facebook у четвер.

Вона наголосила, що відновлення прав постраждалих не може бути відкладене до настання миру. "Люди, які втратили житло, бізнес або близьких через російську агресію, мають отримати можливість домагатися справедливості вже сьогодні", – зазначила Мудра.

"Обговорили з представниками Американської торговельної палати і роботу міжнародного компенсаційного механізму, який має стати дієвим інструментом відшкодування збитків, завданих російськими атаками українським громадянам та бізнесу", – повідомила Мудра.

Також під час зустрічі з представниками бізнес-спільноти ще раз наголосили, що інвестиції приходять туди, де працює право. "Сильна судова система є фундаментом для економічного розвитку. Бізнес має бути впевненим, що його права захищені, контракти виконуються, а суд ухвалює рішення на основі закону, а не впливів чи обставин. Саме тому реформа правосуддя залишається одним із ключових напрямів державних перетворень та важливою передумовою для залучення інвестицій і післявоєнного відновлення", – запевнила Мудра.

Теги: #форум #мудра_ірина #acc

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