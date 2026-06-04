УЧХ передав мешканцям прифронтових регіонів понад 12,5 тис. гуманітарних наборів

Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) передав родинам прифронтових регіонів понад 12,5 тис. гуманітарних наборів.

Жителі Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей отримали 5,5 тис. гігієнічних наборів, 2 тис. наборів для надзвичайних ситуацій і понад 5 тис. упаковок підгузків для дорослих. Набори містять речі першої необхідності для щоденного використання та допомагають забезпечити базові потреби людей у складних життєвих обставинах.

Допомогу отримали родини внутрішньо переміщених осіб, жінки та сім’ї, які потребують додаткової гуманітарної підтримки, особи з інвалідністю.

Передачу гуманітарної допомоги організував УЧХ у межах програми "Гуманітарна допомога та підтримка розширення економічних прав жінок в Україні", яку організація реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом (Österreichisches Rotes Kreuz) за підтримки NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency.