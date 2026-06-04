УЧХ передав мешканцям прифронтових регіонів понад 12,5 тис. гуманітарних наборів
Український Червоний Хрест (УЧХ) передав родинам прифронтових регіонів понад 12,5 тис. гуманітарних наборів.
Жителі Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей отримали 5,5 тис. гігієнічних наборів, 2 тис. наборів для надзвичайних ситуацій і понад 5 тис. упаковок підгузків для дорослих. Набори містять речі першої необхідності для щоденного використання та допомагають забезпечити базові потреби людей у складних життєвих обставинах.
Допомогу отримали родини внутрішньо переміщених осіб, жінки та сім’ї, які потребують додаткової гуманітарної підтримки, особи з інвалідністю.
Передачу гуманітарної допомоги організував УЧХ у межах програми "Гуманітарна допомога та підтримка розширення економічних прав жінок в Україні", яку організація реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом (Österreichisches Rotes Kreuz) за підтримки NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency.