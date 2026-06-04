Нацполіція України і ФБР США підтвердили готовність до подальшого розвитку партнерства

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Голова Національної поліції України Іван Вигівський обговорив із делегацією Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів протидію кіберзлочинності, розслідування воєнних злочинів, боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та відмиванням коштів, повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

"Україна за останні роки стала одним із ключових джерел інформації щодо діяльності російськомовних транснаціональних кіберугруповань, які здійснюють атаки проти цілей у США, країнах Європейського Союзу та інших державах-партнерах. Саме тому обмін оперативною інформацією має важливе значення не лише для наших країн, а й для міжнародної безпеки загалом", – цитують Вигівського на сайті Нацполіції.

У свою чергу заступник помічника директора управління кібероперацій ФБР Джейсон Фой Білноскі зазначив, що сучасні кіберзагрози потребують консолідації зусиль міжнародної правоохоронної спільноти та відзначив внесок українських поліцейських у боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю.

"Українські правоохоронці мають унікальний досвід протидії сучасним кіберзагрозам в умовах повномасштабної війни. Цей досвід є надзвичайно цінним для міжнародної правоохоронної спільноти. Ми зацікавлені у подальшому розвитку співпраці, спрямованої на протидію кіберзлочинності, захист критичної інфраструктури та викриття транснаціональних злочинних мереж", – додав він.

Перший заступник глави Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе акцентував увагу на необхідності подальшого посилення взаємодії у сфері міжнародних розслідувань.

"Окремим напрямом залишається робота щодо встановлення та притягнення до відповідальності іноземних найманців, які воюють на боці Росії. Так, слідчими Нацполіції вже зібрано докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень таких осіб. Один із таких фігурантів був затриманий у США під час спроби перетину кордону з Мексикою", – зазначив він.

За результатами зустрічі сторони підтвердили готовність до подальшого розвитку співробітництва.