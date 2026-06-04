Інтерфакс-Україна
Події
17:57 04.06.2026

Раді пропонують запровадити нові правила розголошення даних досудових розслідувань щодо осіб на політичних посадах

3 хв читати
Раді пропонують запровадити нові правила розголошення даних досудових розслідувань щодо осіб на політичних посадах

Народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") пропонує Верховній Раді запровадити спеціальний процесуальний механізм, за яким до направлення обвинувального акта до суду розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо осіб, які займають політичні посади, можливе лише за попереднім дозволом слідчого судді.

Відповідний законопроєкт №15289 про внесення змін до деяких законів на виконання резолюції №2646 (2026 р.) Парламентської асамблеї Ради Європи народний депутат зареєстрував у Верховній Раді 3 червня, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, Кримінального кодексу та закону "Про оперативно-розшукову діяльність". Згідно зі змінами до направлення обвинувального акта до суду відомості досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо осіб на політичних посадах, можуть бути розголошені лише на підставі ухвали слідчого судді – і лише в тому обсязі, який визначено цією ухвалою.

Законопроєкт визначає, що політичнимі посадами є посади президента України, народних депутатів, членів Кабінету міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади.

Проєкт передбачає, що слідчий суддя може надати дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування за клопотанням прокурора або слідчого (за погодженням із прокурором) лише у разі доведення переважного суспільного інтересу та відсутності істотного ризику порушення презумпції невинуватості, прав і свобод учасників провадження або завдання шкоди досудовому розслідуванню. В ухвалі слідчого судді зазначаються конкретні відомості, спосіб, обсяг і межі їх розголошення. Розголошення інформації поза межами, визначеними ухвалою, забороняється.

Ухвала слідчого судді про розголошення відомостей щодо особи, яка займає політичну посаду, може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку. Подання апеляційної або касаційної скарги зупиняє виконання ухвали.

Законопроєкт забороняє залучати народних депутатів та суддів до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій або інших форм негласної взаємодії. Матеріали, отримані з порушенням цієї вимоги, визнаються недопустимими доказами.

Як зазначається у пояснювальній записці, необхідність законодавчого врегулювання цього питання випливає з положень резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 2646 (2026) "Violence and hate speech against politicians: a threat to democracy". Резолюція ПАРЄ рекомендує державам-спостерігачам Ради Європи запровадити або посилити законодавство щодо заборони чи обмеження розкриття правоохоронними органами інформації про поточні розслідування, які стосуються політиків, на ранніх стадіях без попереднього судового дозволу.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що у кримінальних провадженнях, які стосуються осіб, що займають політичні посади, існує підвищений ризик використання відомостей досудового розслідування не лише для інформування суспільства, а й як інструменту політичного тиску, публічної дискредитації, формування передчасного уявлення про винуватість особи або впливу на політичну конкуренцію. Особливо чутливим є період до направлення обвинувального акта до суду. Саме на цій стадії кримінальне провадження перебуває у межах досудового розслідування, обставини справи ще не стали предметом судового розгляду, вина особи не встановлена обвинувальним вироком суду. Водночас поширення правоохоронними органами інформації про такі провадження щодо політичних діячів до направлення обвинувального акта до суду може мати значний суспільний резонанс, впливати на репутацію особи, діяльність політичної партії, парламентську діяльність, виборчі процеси та довіру громадян до демократичних інститутів.

Теги: #законопроєкт #досудове_розслідування #посада #політична

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 04.06.2026
Раді знову пропонують декриміналізувати порнографію

Раді знову пропонують декриміналізувати порнографію

10:21 03.06.2026
Раді пропонують скоротити кількість предметів на НМТ і зробити математику предметом на вибір

Раді пропонують скоротити кількість предметів на НМТ і зробити математику предметом на вибір

17:45 02.06.2026
Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

11:18 29.05.2026
Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

13:19 28.05.2026
Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

13:10 28.05.2026
Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

12:02 28.05.2026
Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

11:16 27.05.2026
Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

10:54 20.05.2026
Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

ВАЖЛИВЕ

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту

Щонайменше дві людини загинули, четверо поранені через атаку окупантів по Сумщині – ОВА

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

Співвласник Fire Point Штілерман прогнозує перші балістичні удари по Москві максимум на осінь

Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

Україна просить у Німеччини ракети Patriot в обмін на власні перехоплювачі, що будуть вироблені в майбутньому, – ЗМІ

Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

Навчальний центр Фонду Сергія Притули підготував 362 військовослужбовців, які вже виконують бойові завдання

В Україні проводитимуть змагання осередків "Захисту України" – Лісовий

На Київщині військовий застрелив жінку і побратима, ще одного бійця поранив

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА