Інтерфакс-Україна
Події
17:29 04.06.2026

Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту

3 хв читати
Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який разом з першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять дітей-жертв російської агресії, заявив, що станом на зараз відомо про 707 таких діток, іще 2548 були поранені.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, подружжя Зеленських у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, разом із батьками загиблих маленьких українців і представниками дипломатичних установ іноземних держав ушанували пам’ять дітей, яких убила Росія.

"Зараз це щонайменше 707 українських діточок. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це доводить, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія. Їхні нібито удари виключно по військових об’єктах і вигадані хворою уявою цілі війни – все це нараз розбивається реальністю. Дуже прозоро й чітко. Путін – убивця дітей. Армія Росії – вбивця дітей", – наводить пресслужба висловлювання президента.

Глава держави зазначив, що так звана друга армія світу не здатна перемогти на полі бою і самостверджується вбивствами дітей. Президент нагадав, що Росія робила це в Сирії, Грузії та робитиме в інших точках, куди прийде.

"Співчуття – це важливо, але замало. Заяв замало. Засудження замало. Все це важливо, але сьогодні вже недостатньо. Потрібен реальний захист життя, потрібно діяти. Щоб доля однієї дитини й доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має. Час зупинити Росію. Реально. Рішуче й разом. І тільки тоді, тільки в ту мить, коли від рук Росії більше не буде гинути жодна дитина – ні в Україні, ні в Європі, ніде у світі, – лише тоді пам’ять і шана до цих дітей, до наших дітей буде справжньою", – акцентував президент.

Перша леді наголосила, що кожен у Росії, хто віддає наказ на запуск ракети по українському місту, має знати, що все це фіксується та отримує юридичну кваліфікацію. "Криміналізація агресора має стати не окремими справами, а системним тиском, невідворотним і відчутним. Таким, щоб рука, яка тягнеться до кнопки запуску, відчувала вагу майбутнього вироку", – зазначила перша леді.

Присутні вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу, де відображаються портрети загиблих маленьких українців.

Пресслужба президента навела наступні дані стосовно злочинів агресора проти дітей. "Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей, іще 2548 були поранені. Реальна кількість може бути більшою, бо немає можливості отримати повну інформацію з прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій України", йдеться у повідомленні.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії вшановують в усьому світі з 1982 року. Четвертого червня 2022 року в Києві відкрили мультимедійний мартиролог "Діти".

Теги: #війна #діти #загиблі #память

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 04.06.2026
Військової загрози для України з боку Білорусі нема, Лукашенко транслює російські наративи – експерти

Військової загрози для України з боку Білорусі нема, Лукашенко транслює російські наративи – експерти

12:48 04.06.2026
СБС знищили понад 100 тисяч російських військових за рік – командувач

СБС знищили понад 100 тисяч російських військових за рік – командувач

11:07 04.06.2026
Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

11:47 03.06.2026
Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

08:04 03.06.2026
DeepState: Ворог посилює тиск на Костянтинівку та розширює зони інфільтрації в місті та на підступах

DeepState: Ворог посилює тиск на Костянтинівку та розширює зони інфільтрації в місті та на підступах

02:28 03.06.2026
Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

22:52 02.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

22:14 02.06.2026
У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

20:14 02.06.2026
Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

17:31 02.06.2026
В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

ВАЖЛИВЕ

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Щонайменше дві людини загинули, четверо поранені через атаку окупантів по Сумщині – ОВА

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

Співвласник Fire Point Штілерман прогнозує перші балістичні удари по Москві максимум на осінь

Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

Україна просить у Німеччини ракети Patriot в обмін на власні перехоплювачі, що будуть вироблені в майбутньому, – ЗМІ

Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

Навчальний центр Фонду Сергія Притули підготував 362 військовослужбовців, які вже виконують бойові завдання

В Україні проводитимуть змагання осередків "Захисту України" – Лісовий

На Київщині військовий застрелив жінку і побратима, ще одного бійця поранив

У складі ВСП ЗСУ з'явився спецпідрозділ "Скорпіон" для боротьби з ДРГ та військовими правопорушеннями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА