Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який разом з першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять дітей-жертв російської агресії, заявив, що станом на зараз відомо про 707 таких діток, іще 2548 були поранені.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, подружжя Зеленських у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, разом із батьками загиблих маленьких українців і представниками дипломатичних установ іноземних держав ушанували пам’ять дітей, яких убила Росія.

"Зараз це щонайменше 707 українських діточок. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це доводить, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія. Їхні нібито удари виключно по військових об’єктах і вигадані хворою уявою цілі війни – все це нараз розбивається реальністю. Дуже прозоро й чітко. Путін – убивця дітей. Армія Росії – вбивця дітей", – наводить пресслужба висловлювання президента.

Глава держави зазначив, що так звана друга армія світу не здатна перемогти на полі бою і самостверджується вбивствами дітей. Президент нагадав, що Росія робила це в Сирії, Грузії та робитиме в інших точках, куди прийде.

"Співчуття – це важливо, але замало. Заяв замало. Засудження замало. Все це важливо, але сьогодні вже недостатньо. Потрібен реальний захист життя, потрібно діяти. Щоб доля однієї дитини й доля однієї країни ніколи не залежала від того, чи має Москва балістику, чи не має. Час зупинити Росію. Реально. Рішуче й разом. І тільки тоді, тільки в ту мить, коли від рук Росії більше не буде гинути жодна дитина – ні в Україні, ні в Європі, ніде у світі, – лише тоді пам’ять і шана до цих дітей, до наших дітей буде справжньою", – акцентував президент.

Перша леді наголосила, що кожен у Росії, хто віддає наказ на запуск ракети по українському місту, має знати, що все це фіксується та отримує юридичну кваліфікацію. "Криміналізація агресора має стати не окремими справами, а системним тиском, невідворотним і відчутним. Таким, щоб рука, яка тягнеться до кнопки запуску, відчувала вагу майбутнього вироку", – зазначила перша леді.

Присутні вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу, де відображаються портрети загиблих маленьких українців.

Пресслужба президента навела наступні дані стосовно злочинів агресора проти дітей. "Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей, іще 2548 були поранені. Реальна кількість може бути більшою, бо немає можливості отримати повну інформацію з прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій України", йдеться у повідомленні.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії вшановують в усьому світі з 1982 року. Четвертого червня 2022 року в Києві відкрили мультимедійний мартиролог "Діти".