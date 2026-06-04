Щонайменше дві людини загинули, четверо поранені через атаку окупантів по Сумщині – ОВА

Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених через російську атаку по с. Ямпіль Шосткинського району, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакував центральну частину Ямпільської громади… внаслідок атаки загинули двоє людей… Також до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок. Їм надають необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі.

За його словами, особи загиблих встановлюються. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.