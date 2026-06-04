Інтерфакс-Україна
Події
17:04 04.06.2026

Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман

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Кільком працівникам Ужгородського ТЦК повідомлено про підозри у злочинах – омбудсман
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

За результатами перевірки правоохоронних органів кільком посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголошено про підозри у скоєнні злочинів, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"4 червня 2026 року т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Окремо інструктору РТЦК повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного", – написав він у Телеграмі.

За його словами, усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів.

Лубінець повідомив, що також ініціював перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП – тих, хто міг знати про ці факти, але не зупинив порушення. Окремо поставлено питання щодо дій комісії ОК "Захід", яка не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування.

Як повідомлялось, 4 квітня Лубінець обнародував матеріали моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, де зафіксовано незаконне утримання, антисанітарія та ігнорування хвороб. За його словами, в Ужгороді, попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати "кричущі порушення".

"У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40-60 осіб – лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна", – повідомив Лубінець.

За його словами, зафіксовано також ігнорування очевидних хвороб, лише після втручання представника омбудсмен, чоловіка із явною фізичною вадою, яки декілька днів прохав про допомогу, госпіталізували із загрозою життю. "Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП", – зазначив Лубінець.

Теги: #тцк #підозри #омбудсмен #ужгород

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