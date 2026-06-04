Співвласник Fire Point Штілерман прогнозує перші балістичні удари по Москві максимум на осінь

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Українська протибалістична система під робочою назвою "Фрея" може бути готова вже до кінця поточного року за умов, якщо країни-партнери будуть сприяти її появі, натомість власну балістичну зброю Україна виготовить значно раніше і максимум восени поточного року вже буде здатна завдавати ударів по території РФ, заявляє головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Я розраховую, що це літо, ну максимум початок осені ми почнемо тестові польоти на Москву. І оскільки ми ніколи не чекаємо на отримання дозволу, кодифікації, ми відразу вже будуємо виробничі лінії, то ми ніколи нічого не робимо там в одному або у двох примірниках, або у трьох – ми відразу робимо десять тестових примірників. Зробимо там 10-20 ракет, випускатимемо їх. Потім, коли кодифікується, коли він нас куплять, там будуть десятки вироблятися", – сказав Штілерман в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман, розміщеному на YouTube.

Він розповів, що для балістичної ракети "поки що не був випробуваний двигун". "Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховую найближчим часом розпочати вже тестові польоти. Як тільки буде тестовий політ і він покаже, що все відпрацьовує нормально, наступні тестові польоти треба розпочинати вже туди, до Москви", – сказав головний конструктор.

Стосовно розробки власної антибалістичної системи протиповітряної оборони, він зазначив, що "ми дуже сильно чекаємо дозволу європейської влади на те, щоб великі німецькі компанії, також з інших країн, дали нам своє обладнання, тому що у нас немає часу ні на виробництво головки самонаведення, ні на виробництво радарів високоякісних". "Сподіваємося наступного тижня або на цьому навіть отримати перший пристрій, з якими ми почнемо проводити інтеграцію, тобто це будуть головки самонаведення, багаточисельні радари command control-центр", – розповів співвласник Fire Point.

На запитання, чи буде ця система аналогом американської системи ППО "Петріот", він відповів, що "у Європи буде своя система антибалістичного щита, побудована на відкритій архітектурі, а найголовніше, вона не буде мати в собі кіл-свіча, тобто ніхто не може її дистанційно вимкнути, тобто будь-який покупець, будь-яка країна, яка її купить, яка поставить на свій захист, буде впевнена в тому, що ні виробник, ні країна яка їй продала, ніколи не зможе вимкнути цю систему". "Це дуже важливо. Ми продаємо не лише безпеку, а й незалежність своєї безпеки", – наголосив Штілерман.

За його словами, розробники мають на меті зробити вартість одного перехоплення дешевшим за $1 млн, тоді як одне перехоплення системою "Петріот" зараз коштує близько $6 млн. Сама установка коштуватиме близько $150 тис і в ній буде чотири ракети.

"Ми її назвали Фрея, поки можновладці цю назву не акцептували, але ми її називаємо Фрея. В офіційному дискурсі вона має назву Європейський протибалістичний щит", – розповів головний конструктор компанії.

При цьому Штілерман наголосив, що строки її готовності дуже залежать від того, "чи зможуть наші європейські партнери бігти в якомусь швидкому ритмі". "Я хочу, щоби європейці почали швидко рухатися. Зараз у них якесь переосмислення розпочалося, і вони починають рухатись. Якщо все швидко рухатиметься, перші перехоплення ми зможемо зробити ще цього року", – сказав він.

Натомість, за словами співвласника Fire Point, "якщо це все відбуватиметься, як це відбувалося в Європі, там потрібно витратити 8-9 місяців на отримання дозволу, то, на жаль, нічого не буде". "Тому що у України, ну, у нас нема просто ні головок самонаведення достатніх, ні діючих, ні радари ми поки що не вміємо виробляти. Зараз у нас починає наше державне підприємство, яке колись виробляло, робити щось, але це поки не ті радари, які необхідні для перехоплення балістики", – наголосив Штілерман.

На запитання про цілі на території РФ, які може вражати українська балістика, він відповів, що "цим займаються військові". "Але я думаю, що нас попереду зима, і у нас є два варіанти, як цю зиму прожити. Перший варіант – навчитися ефективно перехоплювати їхню балістику і отримати від партнерів також ракети "Петріот", які закриватимуть Київ. А другий варіант більш реальний – це завдати поразки якимось ключовим знаковим цілям у Москві і обміняти те, що ви не б’єте по нашій цивільній інфраструктурі, ми не б’ємо по вашій інфраструктурі, і давайте воювати спокійно конвенційними методами", – вважає співвласник Fire Point.

При цьому він наголосив, що РФ "реально зараз почала програвати" і тому не гребує цілеспрямованим терором цивільного населення. Крім того, головний конструктор зазначив, що "будь-яке перемир’я з Росією, будь-які договори з Росією нічого не варті".

Він також висловив переконання, що Україна може легко виготовити власну ядерну зброю, але не робить цього, тому що дотримується наших міжнародних зобов’язань, які взяла в обмін на гарантії безпеки від партнерів які "свої зобов’язання не виконують, але ми поки що свої виконуємо". На уточнююче питання, чи може Україна може знову стати ядерною державою і за яких умов, він відповів: "звичайно, це дуже простий процес, і там все зрозуміло". "Це питання політичного рішення та все. І треба віддати належне нашому керівництву, що воно виконує взяте на себе зобов’язання щодо ядерного статусу України, і все", – резюмував Штілерман.