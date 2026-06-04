Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по автомобілю швидкої медичної допомоги у Херсоні, постраждали двоє медпрацівників, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російські окупанти сьогодні вчергове атакували автівку "екстренки" на території однієї з лікарень Дніпровського району. Під час виконання службових обов’язків постраждали двоє медичних працівників – 64-річна жінка та чоловік 65 років", – йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що в обох постраждалих контузії та мінно-вибухові травми. Службове авто теж зазнало пошкоджень – вибито лобове та заднє скло, уламками пробито двері.