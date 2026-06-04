Інтерфакс-Україна
Події
16:25 04.06.2026

Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

1 хв читати

Російські окупаційні війська завдали удару по автомобілю швидкої медичної допомоги у Херсоні, постраждали двоє медпрацівників, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російські окупанти сьогодні вчергове атакували автівку "екстренки" на території однієї з лікарень Дніпровського району. Під час виконання службових обов’язків постраждали двоє медичних працівників – 64-річна жінка та чоловік 65 років", – йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що в обох постраждалих контузії та мінно-вибухові травми. Службове авто теж зазнало пошкоджень – вибито лобове та заднє скло, уламками пробито двері.

Теги: #екстрена_допомога #удар_рф #херсонська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 03.06.2026
Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

17:48 03.06.2026
Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

12:57 03.06.2026
У Рокитному Харківської області вже 6 постраждалих і 2 загиблих

У Рокитному Харківської області вже 6 постраждалих і 2 загиблих

07:17 01.06.2026
МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

22:30 29.05.2026
Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

12:27 28.05.2026
СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

13:40 27.05.2026
Ворог атакував Дніпровський район, попередньо, без постраждалих – ОВА

Ворог атакував Дніпровський район, попередньо, без постраждалих – ОВА

18:54 23.05.2026
Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

06:27 22.05.2026
П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської агресії на Херсонщині

22:14 14.05.2026
Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

ВАЖЛИВЕ

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОСТАННЄ

Україна просить у Німеччини ракети Patriot в обмін на власні перехоплювачі, що будуть вироблені в майбутньому, – ЗМІ

Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

Навчальний центр Фонду Сергія Притули підготував 362 військовослужбовців, які вже виконують бойові завдання

В Україні проводитимуть змагання осередків "Захисту України" – Лісовий

На Київщині військовий застрелив жінку і побратима, ще одного бійця поранив

У складі ВСП ЗСУ з'явився спецпідрозділ "Скорпіон" для боротьби з ДРГ та військовими правопорушеннями

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Раді знову пропонують декриміналізувати порнографію

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА