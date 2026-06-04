Україна просить у Німеччини ракети Patriot в обмін на власні перехоплювачі, що будуть вироблені в майбутньому, – ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів Patriot зі своїх запасів, оскільки Київ прагне посилити свою протиповітряну оборону на тлі посилення російських ударів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

"Україна запропонувала угоду, за якою вона отримає ракети в обмін на передачу Німеччині перехоплювачів, які, як очікується, будуть вироблені в майбутньому, повідомили джерела, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори носять закритий характер", – йдеться у повідомленні.

Німецький уряд розглядає запит України і ще не ухвалив рішення, хоча оголошення може з’явитися незадовго до або під час саміту НАТО в липні, зазначила одна з осіб.

Представник Міністерства оборони Німеччини відмовився від коментарів. Речник президента України Володимира Зеленського не зміг відразу прокоментувати ситуацію, зазначивши, що йому потрібен час для перевірки інформації.