Міноборони продовжило терміни подачі документів до військових вишів та коледжів

Вступники до військових вишів та коледжів отримали додатковий час для подачі документів – терміни продовжено на один місяць до 1 липня, повідомляє Міністерство оборони України.

"Таке рішення ухвалено, щоб в умовах воєнного стану більше громадян України змогли вступити на навчання, а конкурсний відбір пройшов максимально організовано. Оновлені строки подачі документів поширюються на вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО)", – йдеться у повідомленні.

Вступники, які планують отримати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають надати заяву (рапорт), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій до 1 липня.

Прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО здійснюється до 20 липня.

В період з 20 по 30 липня будуть проведені вступні випробування та конкурсний відбір. Виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) відбуватиметься до 15:00 31 липня.

Зарахування вступників на навчання відбуватиметься до 1 серпня.

"Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії", – наголосили в Міноборони.

На сайті Міноборони також опублікований Довідник для вступників у 2026 році з переліком напрямів підготовки та алгоритмом вступу до військових коледжів, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.