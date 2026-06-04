Інтерфакс-Україна
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16:03 04.06.2026

Навчальний центр Фонду Сергія Притули підготував 362 військовослужбовців, які вже виконують бойові завдання

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Навчальний центр Фонду Сергія Притули підготував 362 військовослужбовців, які вже виконують бойові завдання

Навчальний центр Фонду Сергія Притули за перші дев’ять місяців роботи підготував 362 військовослужбовців, які сьогодні виконують бойові завдання у складі 72 підрозділів протиповітряної оборони та перехоплення, повідомляє пресслужба Навчального центру Фонду.

"За цей час Навчальний центр підготував 137 екіпажів різних типів перехоплювачів: 58 екіпажів курсу перехоплювачів літакового типу "Техно Тарас"; 51 екіпаж курсу мультироторних перехоплювачів STING 28 екіпажів курсу перехоплювачів літакового типу "Блискавка"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен курс включає теоретичну підготовку, тренування на симуляторах, практичні польоти та підсумковий іспит.

Крім того, випускники, які успішно складають усі етапи підготовки, отримують сертифікати.

Навчальний Центр Фонду сертифікований Міністерством оборони України.

Теги: #навчальний_центр #фонд_притули

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