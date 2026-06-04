В Україні проводитимуть змагання осередків "Захисту України" – Лісовий

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий анонсував проведення Всеукраїнського змагання осередків вивчення навчального предмета "Захист України".

"Ми розглядаємо "Захист України" як національний рух. У нас є олімпіадний рух, турнірний рух, рух проєктних конкурсів – це спільноти об’єднані певними принципами, певною атрибутикою, певними цілями і певними подіями. І змагальний метод є дуже хорошим спільнотоутворюючим інструментом і інструментом мотивації. Коли є велика кількість осередків і діти зацікавлені в певній діяльності – змагальна складова є дуже хорошим методом їх мотивувати і підвищувати інтерес", – сказав Лісовий журналістам в четвер в Києві.

Він розповів, що у зв’язку з цим планується проводити змагання із "Захисту України" так званим каскадним методом від рівня громади до національного рівня.

Міністр відзначив, що змагання не будуть обов’язковими, а лише за бажанням осередків.

За його словами, положення про змагання уже проходить візування в Міносвіти.

Серед іншого він розповів, що пілотна спроба провести змагання уже успішно відбулася і воно буде масштабоване.

Згідно з раніше опублікованому проєкту порядку передбачається, що змагання будуть щорічними і проводитимуться у три етапи.

Зокрема, I етап (осередковий) – у закладах загальної середньої, спеціалізованої, професійної, фахової передвищої освіти, міжшкільних ресурсних центрах, у яких утворено Осередки вивчення навчального предмета "Захист України"; ІІ етап (обласний, республіканський, міський) – в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; IІІ етап (фінальний) – всеукраїнський.

Попередньо передбачалося, що програма змагань включатиме такі напрямки: домедична підготовка в умовах бою (тактична медицина); індивідуальні навички поводження зі зброєю, стрілецька (симуляційна) підготовка; пілотування БПЛА; тактико-групові дії з відпрацювання командної взаємодії; подолання смуги перешкод; орієнтування на місцевості; настільний варгейм. В той де час, міністр зазначив, що наразі обговорюється 4 із 9 напрямів за якими будуть змагатися діти.

Як зазначалося, у серпні 2024 року було ухвалено модельну навчальну програму "Захист України". На кінець 2025 року в навчальних осередках "Захист України" займаються дві третини старшокласників (64%). Мета – до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи. З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі. Також з 2027 року школярі зможуть обирати поглиблені спеціалізовані модулі – з керування дронами, інженерії, кібербезпеки та інших напрямів.