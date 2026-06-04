Інтерфакс-Україна
Події
15:57 04.06.2026

На Київщині військовий застрелив жінку і побратима, ще одного бійця поранив

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Поліцейські повідомили про підозру військовослужбовцю, який в Фастівському районі на Київщині застрелив жінку і військового, а ще одного бійця поранив.

"Трагедія сталася ввечері, 2 червня на Фастівщині. До поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця про те, що під час несення служби один із його колег стріляв у побратимів", – йдеться в повідомленні поліції Київщини в телеграм-каналі в четвер.

В поліції інформують, що в приміщенні на місці злочину було виявлено тіла військового та жінки, ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.

"Встановлено, що фігурант під час перебування на службі в стані алкогольного сп’яніння, через ревнощі вистрілив двічі із автомату в 53-річного потерпілого. Надалі, пішов до сусіднього приміщення та застрелив жінку й іншого військовослужбовця, а потім втік", – зазначають в поліції.

Стрілка знайшли і затримали, йому повідомлено про підозру за за фактом закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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