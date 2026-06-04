У складі ВСП ЗСУ з'явився спецпідрозділ "Скорпіон" для боротьби з ДРГ та військовими правопорушеннями

У Військовій службі правопорядку (ВСП) ЗСУ створено спецпідрозділ "Скорпіон" – для швидкого реагування на правопорушення серед військових та протидії диверсіям і терактам на військових об’єктах.

"Сучасні виклики вимагають швидких, професійних і рішучих дій. Саме для реагування на загрози підвищеного рівня небезпеки у складі ВСП створено підрозділ "Скорпіон", – йдеться в повідомленні ВСП в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, "Скорпіон" – це відділення швидкого реагування та раптової дії зональних відділів Військової служби правопорядку, він буде запобігати та припиняти кримінальні та інші правопорушення у ЗС України, захищати військове майно від розкрадання, брати участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об’єктах.

"Під час дії режиму воєнного або надзвичайного стану спецпідрозділ додатково виконує завдання щодо участі у боротьбі з ДРГ противника на території держави, а також підтримання порядку і військової дисципліни у військових частинах", – наголошують у ВСП.