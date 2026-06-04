Інтерфакс-Україна
Події
15:20 04.06.2026

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

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Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє про позитивний діалог з урядом Угорщини і хороші результати домовленості в питаннях сфери освіти.

"Ми дуже цінуємо зміну політичної риторики угорського уряду, цінуємо той контакт, в якому були проведені переговори, і те, що вони готові підтримувати Україну на її шляху до ЄС… Ми фіксуємо хороший результат наших домовленостей. Для України це не означає нічого нового. Наші принципи залишаються тими самими. Ми підтримуємо національні спільноти, розвиток їх культури, їх освіти, можливості їх самореалізації в нашій країні, послуговуючись і мовами національних спільнот", – сказав Лісовий журналістам в четвер в Києві, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", що для України означають досягнуті з Угорщиною домовленості в сфері освіти.

Він наголосив, що Україна багатонаціональна, і зацікавлена, щоб всі громадяни мали максимально комфортні умови, залишаючись в країні.

"Ми забезпечуємо функціонування шкіл, Україна фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами навчання, і багатьма іншими, видає підручники, і буде ці можливості зберігати і розширювати", – додав він.

Лісовий наголосив, що в результатах домовленостей для України нічого принципово нового немає – країна буде сприяти розвитку культури, мови і освіти національних спільнот, зокрема угорської.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні вдалося досягти всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, чого його попередник Віктор Орбан не міг досягти за 10 років. За його словами, Україна погодилася відновити систему шкіл для нацменшин, а також розширити використання угорської мови в освіті.

Теги: #угорщина #освіта #лісовий #домовленості

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