Інтерфакс-Україна
Події
15:14 04.06.2026

Раді знову пропонують декриміналізувати порнографію

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Раді знову пропонують декриміналізувати порнографію
Фото: Unsplash

Народні депутати знову пропонують Верховній Раді декриміналізувати розповсюдження порнографії повнолітніми особами й водночас посилити кримінальну відповідальність за збут та розповсюдження серед неповнолітніх та малолітних матеріалів порнографічного змісту.

Відповідний законопроєкт (№15294) про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії зареєстровано у Верховній Раді 3 червня.

Запропоновані зміни до статей 301-303 Кримінального кодексу передбачають посилення відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Збут або розповсюдження порнографічних творів, зображень чи інших предметів малолітнім особам, а також їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років із додатковим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Примушування повнолітньої особи до участі у створенні порнографічних матеріалів карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з аналогічним додатковим обмеженням.

Якщо зазначені злочини вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або з отриманням доходу у великому розмірі, покарання посилюється – позбавлення волі від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окремо передбачено відповідальність за проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх або малолітніх осіб, створення чи утримання місць розпусти із залученням дітей, а також за сутенерство або втягнення неповнолітніх у заняття проституцією.

Водночас автори пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру повнолітніми особами.

Серед авторів законопроєкту – народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Владлен Неклюдов ("Слуга народу").

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 травня відхилила аналогічний за змістом законопроєкт (№12191) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності.

Теги: #законопроєкт #декриміналізація #порнографія

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